Мужчину вновь поместили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Березники Пермского края едва вышедший из больницы после выписки пациент упал в обморок и вновь угодил в медучреждение. О случившемся рассказал один из местных жителей. Он снял видео и разместил его в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Мужчину выписали из инфекционного [отделения], а он ходить толком не может», — поясняет автор видео. Запечатленный на видеоролике мужчина несколько секунд стоит, прислонившись к автомобилю, а затем падает на землю. На кадрах видно, что мужчина находится у входа в инфекционное отделение больницы.

В пресс-службе краевой больницы имени Вагнера, где расположено отделение, URA.RU пояснили, что мужчина был выписан, поскольку «все его показатели были в норме». «Но после выписки случился ортостатический коллапс (закружилась голова). Такое часто бывает у пациентов, если, к примеру, после лечения, когда организм ослаблен, резко встать», — пояснила пресс-секретарь больницы Екатерина Кравцова. Она также уточнила, что мужчина лечился не от коронавируса. Березниковцу оказали необходимую медпомощь и вновь поместили в инфекционное отделение. Сейчас его состояние пришло в норму.