В Госдуме предложили забыть о коронавирусе на один день

Журналистам и блогерам следует создать россиянам праздничное настроение, считает депутат Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы Федот Тумусов обратился к СМИ, блогерам и telegram-каналам с призывом отказаться от новостей о коронавирусе на один день — 31 декабря. Он отметил, что за 2020 год все устали от событий, связанных с COVID-19.

«Я предлагаю всем СМИ, блогерам, telegram-каналам 31 декабря отказаться от новостей о коронавирусе. 31 декабря люди должны отдыхать, в том числе и психологически. Давайте 31 декабря уделим внимание самому главному — нашим родным, нашим семьям. Вспомним то хорошее, пусть и немногое, что было в этом году», — написал депутат от фракции «Справедливая Россия» в своем telegram-канале.

Тумусов призвал в канун Нового года создавать «по-настоящему праздничное настроение». Депутат отметил, что сам переболел новым вирусом и понимает, насколько все устали, особенно медики.

Ранее академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы помогут сдержать распространение коронавируса, а также укрепят семьи. Это связано с тем, что в этом году не предполагается массовых гуляний, из-за чего большинство россиян останется дома.