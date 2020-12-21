Водители смогут обжаловать штрафы не выходя из дома

Штрафы с камер наблюдения можно опротестовать в онлайн-режиме Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Штрафы, пришедшие с камер наблюдения ГИБДД, можно будет обжаловать через портал госуслуг. При этом у заявителя должна быть не только учетная запись на портале, но и электронная подпись.

Обжаловать, как пишут «Известия», можно будет постановления за нарушителей с похожими госномерами или же за новых собственников транспортных средств, которые не торопятся оформлять автомобили на себя. Кроме того в онлайн-режиме можно будет оспорить штраф за непропуск пешеходов, разговоры по телефону и непристегнутые ремни безопасности и ряд других.

«[Обращение о неправомерных штрафов через госуслуги] избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что обращение через портал госуслуг ГИБДД не сможет проигнорировать, как это было раньше в ряде регионов, когда автомобилисты направляли «электронную претензию» и требовали отменить выписанный штраф. «Где-то это письмо прочитают и штраф отменят, а в некоторые регионы писать вообще бесполезно, у некоторых даже компьютера свободного нет. А вот рассмотрение отправленной через госуслугиг жалобы станет уже обязательным — ответить на него в ГИБДД обязаны будут в течение 30 дней», — уточнил Шапарин. Он не исключает, что ГИБДД ответ на жалобу могут «штамповать также быстро, как и сами постановления», но в данном случае можно таким же образом обратиться в суд. «При наличии убедительных аргументов суды будут отменять постановления», — считает общественник.

Для опротестования штрафов через портал госуслуг автомобилистам нужна будет электронная подпись. Сделать ее можно в МФЦ.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на один километр в час, пишет «Ридус». Он обосновывает это тем, что такое превышение уже является нарушением правил дорожного движения, поясняет телеканал 360. По мнению парламентария, принятие этой инициативы увеличит безопасность на дорогах.