В Кременчуге произошли взрывы

В украинском городе произошел взрыв
В городе Кременчуг (Полтавская область, Украина) прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.
Взрывы произошли в городе, причина не уточняется. Об этом сообщило украинское издание «Фокус». Отмечается, что в Полтавской области и в ряде регионов Украины звучит тревога.
