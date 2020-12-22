В администрации пермского губернатора появилась новая структура

Фонд губернаторских грантов поможет НКО заявляться на конкурсы Фонда президентских грантов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин распорядился создать Фонд грантов губернатора. Постановление за подписью главы региона опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что Пермский край создает некоммерческую организацию — „Фонд грантов губернатора Пермского края“ путем ее учреждения. Определить органом, осуществляющим от имени края функции и полномочия учредителя Фонда, администрацию губернатора. Установить предельную штатную численность фонда в количестве 8 штатных единиц», — говорится в документе.

Уточняется, что состав совета Фонда, а также его руководитель должны быть утверждены не позднее 21 февраля. О создании в регионе данной структуры Махонин впервые заявил в сентябре этого года. Тогда он пояснил, что это позволит некоммерческим организациям в крае активнее участвовать в конкурсах Фонда президентских грантов.