Галкин показал, как Пугачева с подругами встречала Новый год. Видео

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Алла Пугачева встречала 2021 год в танце Фото: Instagram Максима Галкина

Пародист Максим Галкин показал, как его супруга, певица Алла Пугачева встречала Новый год в танце. Видео Галкин опубликовал в Instagram.

На кадрах ролика Алла Пугачева с подругами Юлией Проскуряковой и Мариной Юдашкиной танцуют на сцене под песню группы «Кино» «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». «Подруги видели ночь», — подписал ролик Галкин.

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что Пугачева перестала общаться с ним и певцом Филиппом Киркоровым, передает «Пятый канал». В шоу «Алена, блин» Малахов заявил, что Киркорову нужно не думать об отношениях с Пугачевой и двигаться дальше.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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