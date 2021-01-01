Алла Пугачева встречала 2021 год в танце Фото: Instagram Максима Галкина

Пародист Максим Галкин показал, как его супруга, певица Алла Пугачева встречала Новый год в танце. Видео Галкин опубликовал в Instagram.

На кадрах ролика Алла Пугачева с подругами Юлией Проскуряковой и Мариной Юдашкиной танцуют на сцене под песню группы «Кино» «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». «Подруги видели ночь», — подписал ролик Галкин.

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, что Пугачева перестала общаться с ним и певцом Филиппом Киркоровым, передает «Пятый канал». В шоу «Алена, блин» Малахов заявил, что Киркорову нужно не думать об отношениях с Пугачевой и двигаться дальше.