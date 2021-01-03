Назван срок и условие победы над коронавирусом в мире

Ситуация с коронавирусом в мире может заметно измениться в лучшую сторону к концу 2022 года, если страны будут проводить вакцинацию, и при наличии эффективных противовирусных препаратов. Такой прогноз дала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.
«К концу, к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация [с коронавирусом]», — цитируют эксперта РИА Новости. Эксперт уточнила, что речь идет не о полной победе над вирусом, но COVID-19 будет уже «не так актуален, как сейчас».
В ближайшее время медики прогнозируют новую вспышку пандемии (в течение новогодних каникул люди контактируют между собой больше обычного). Но к концу зимы ситуация должна стабилизироваться.
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