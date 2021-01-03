03 января 2021

Назван срок и условие победы над коронавирусом в мире

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Ситуацию с пандемией COVID-19 удастся переломить в 2022 году, считает инфекционист Ирина Шестакова Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в мире может заметно измениться в лучшую сторону к концу 2022 года, если страны будут проводить вакцинацию, и при наличии эффективных противовирусных препаратов. Такой прогноз дала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова.

«К концу, к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация [с коронавирусом]», — цитируют эксперта РИА Новости. Эксперт уточнила, что речь идет не о полной победе над вирусом, но COVID-19 будет уже «не так актуален, как сейчас».

В ближайшее время медики прогнозируют новую вспышку пандемии (в течение новогодних каникул люди контактируют между собой больше обычного). Но к концу зимы ситуация должна стабилизироваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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