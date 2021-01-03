Инфекционист назвал срок новой вспышки коронавируса в России

Люди будут контактировать в новогодние праздники, уверен Евгений Тимаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После новогодних праздников в России вероятен рост заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал инфекционист Евгений Тимаков.

«Сейчас будет рост заболеваемости после первых пяти дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать», — сказал Тимаков в интервью РИА «Новости». По его словам, сейчас ситуация с COVID-19 в стране стабильная, но напряженная.

Инфекционист считает, что в Москве ситуация с коронавирусом будет стабилизироваться к концу января. В целом по России ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу зимы.

По официальным данным за 3 января, в России за сутки выявили 24 150 случаев коронавируса, передает агентство Nation News. Евгений Тимаков выразил мнение, что снижение новых случаев инфекции вызвано тем, что в праздники люди реже обращаются к врачам и проводится меньше тестов на COVID-19, пишет RT.