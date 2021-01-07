Ходорковский назвал Трампа идеологическим поклонником Путина

Михаил Ходорковский считает, что Трамп хотел бы повторить путь Путина во власти Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший руководитель компании ЮКОС, бывший осужденный олигарх Михаил Ходорковский высказался о протестах в США. Он заявил, что президент РФ Владимир Путин стал примером для действующего президента США Дональда Трампа.

«Трамп — идеологический поклонник Путина. Он попытался пойти тем же самым путем, но американская демократическая система за 4 года ему сделать этого не дала», — заявил Ходорковский в интервью Алексею Венедиктову на «Эхо Москвы». О каком именно пути идет речь, Ходорковский не объяснил.

Опальный олигарх заявил, что события последних суток США стали результатом популизма действующего главы государства. «То, что происходит в Америке — это знак, до чего доводит популизм. Про Трампа мы это понимали и раньше. Но каждым своим новым шагом он раздвигает границы того, что мы считаем нормальным», — отметил Ходорковский.

Трамп не признавал проигрыш на президентских выборах демократу Джо Байдену. Однако его помощник заявил, что 20 января он передаст президентские полномочия своему оппоненту. «Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают, что я прав, тем не менее, 20 января будет надлежащим образом проведена передача власти», — процитировал Трампа в с воем Twitter помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниел Скавино.