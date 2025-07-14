Появилось видео с показаниями женщины, готовившей теракт в Крыму

Появились кадры допроса 23-летней гражданки России и Украины, подозреваемой в подготовке теракта на территории Крыма по поручению Службы безопасности Украины. Соответствующие кадры опубликовала ФСБ.
«Мы, получается, проработали план, полностью мой маршрут, во что я буду одета. План заключался в том, что я должна забрать пакет с комплектующими от устройства, которые надо будет установить на машину», — рассказала подозреваемая. Видео публикует РИА Новости.
По указанию куратора девушка прибыла в Бахчисарай, где сменила одежду, чтобы изменить внешность, и получила взрывное устройство от сообщника. Заселившись в гостиницу, она планировала собрать и установить взрывное устройство на автомобиль, а затем привести его в действие. На этом этапе спецслужбами была пресечена подготовка теракта, изъято около килограмма взрывчатки западного производства. Задержанная раскаялась в содеянном.
Ранее ФСБ задержала женщину с гражданством России и Украины, подозреваемую в подготовке покушения на российского офицера в Крыму по поручению СБУ. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и государственной измене.
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