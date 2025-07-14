Появилось видео с показаниями женщины, готовившей теракт в Крыму

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Задержанная по подозрению в подготовке теракта раскаялась
Задержанная по подозрению в подготовке теракта раскаялась Фото:

Появились кадры допроса 23-летней гражданки России и Украины, подозреваемой в подготовке теракта на территории Крыма по поручению Службы безопасности Украины. Соответствующие кадры опубликовала ФСБ.

«Мы, получается, проработали план, полностью мой маршрут, во что я буду одета. План заключался в том, что я должна забрать пакет с комплектующими от устройства, которые надо будет установить на машину», — рассказала подозреваемая. Видео публикует РИА Новости. 

По указанию куратора девушка прибыла в Бахчисарай, где сменила одежду, чтобы изменить внешность, и получила взрывное устройство от сообщника. Заселившись в гостиницу, она планировала собрать и установить взрывное устройство на автомобиль, а затем привести его в действие. На этом этапе спецслужбами была пресечена подготовка теракта, изъято около килограмма взрывчатки западного производства. Задержанная раскаялась в содеянном.

Ранее ФСБ задержала женщину с гражданством России и Украины, подозреваемую в подготовке покушения на российского офицера в Крыму по поручению СБУ. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и государственной измене.

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Появились кадры допроса 23-летней гражданки России и Украины, подозреваемой в подготовке теракта на территории Крыма по поручению Службы безопасности Украины. Соответствующие кадры опубликовала ФСБ. «Мы, получается, проработали план, полностью мой маршрут, во что я буду одета. План заключался в том, что я должна забрать пакет с комплектующими от устройства, которые надо будет установить на машину», — рассказала подозреваемая. Видео публикует РИА Новости.  По указанию куратора девушка прибыла в Бахчисарай, где сменила одежду, чтобы изменить внешность, и получила взрывное устройство от сообщника. Заселившись в гостиницу, она планировала собрать и установить взрывное устройство на автомобиль, а затем привести его в действие. На этом этапе спецслужбами была пресечена подготовка теракта, изъято около килограмма взрывчатки западного производства. Задержанная раскаялась в содеянном. Ранее ФСБ задержала женщину с гражданством России и Украины, подозреваемую в подготовке покушения на российского офицера в Крыму по поручению СБУ. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и государственной измене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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