12 января 2021

Свердловчане в праздники нарушали масочный режим чаще, чем обычно

© Служба новостей «URA.RU»
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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, досмотр, полиция, жд вокзал челябинск
Полиция проводила регулярные рейды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Свердловчане в новогодние каникулы на треть чаще, чем в обычные дни, нарушали требования по противодействию коронавирусу. За этот период было выписано около 1,5 тысячи штрафов, сообщили в департаменте информационной политики правительства региона.

В праздничные дни было проведено 1900 рейдов, в которых было задействовано более трех тысяч проверяющих. «Всего было проверено более девяти тысяч объектов торговли и более трех тысяч единиц общественного транспорта. По итогам рейдов было составлено 1479 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением ограничительных мер. В целом в период праздничных дней на треть увеличилось число составленных протоколов за несоблюдение гражданами масочного режима», — рассказал заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.

Представители контрольных групп провели с жителями региона более 20 тысяч профилактических бесед. В департаменте информполитики подчеркнули, что работа велась во всех муниципалитетах региона.

Ранее URA.RU рассказывало, как оштрафовали мисс Екатеринбург 2016 года, которая ехала в автобусе без маски. Также выяснилось, что получить штраф можно, находясь дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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