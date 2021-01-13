Свердловские депутаты утвердят перестановки в правительстве

Александр Высокинский пока работает с приставкой «и.о.» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Вопрос об утверждении на должности первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского будет рассмотрен на внеочередной думе 26 января. Решение было принято на совете думы. Других перестановок в правительстве депутаты рассматривать не планируют, сообщила URA.RU спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

«На утверждение Законодательного собрания губернатором внесена одна кандидатура — Высокинский. По другим кандидатурам, которые утверждает Заксобрание информация пока не поступала», — уточнила Людмила Бабушкина. Всего на внеочередном заседании планируется рассмотреть восемь вопросов.

Также в ходе совета думы депутаты обсудили необходимость вакцинации от коронавируса. «Составлены списки депутатов, их помощников и сотрудников аппарата, которые будут ставить прививку. Мы прислушиваемся к словам Президента», — отметила спикер.

Высокинский ушел в отставку с поста мэра Екатеринбурга 22 декабря, после чего был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Свердловской области. Его место в мэрии занял Алексей Орлов — бывший первый замглавы региона. Заксобюрание утверждает первого зама губернатора, зама губернатора по социальной политике, министра финансов и министра по управлению госсобственностью.