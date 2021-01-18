Общественник Денис Галицкий стал первым кандидатом на пост мэра Перми
На пост мэра Перми заявился первый кандидат — ОМОН забрал снявшего на видео драку депутатов и горожан — самолет МС-21 не прошел испытание. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 января — в обзоре URA.RU:
Появилась новая кандидатура на пост мэра Перми
- Общественник Денис Галицкий собирается стать кандидатом на должность главы Перми. Он стал первым, кто публично обозначил свое желание принять участие в конкурсе.
Силовики проводят проверку после драки горожан и депутатов
- Полиция Александровска проводит проверку по факту несанкционированного митинга, в ходе которого жители города подрались с депутатами. Одного из снимавших инцидент на видео ОМОН забрал на допрос.
Самолет с пермским двигателем не прошел испытание
- На испытаниях в аэропорту «Жуковский» самолет МС-21, оснащенный двигателем ПД-14, которые с 2019 года поставляет компания «Пермские моторы», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила руководитель департамента PR корпорации «Иркут» Елена Федорова.
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