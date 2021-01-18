18 января 2021
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15 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 19 января. Появился первый кандидат на пост мэра Перми, силовики проверяют факт драки депутатов и жителей Александровска

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание о незаконном строительстве фонтана на эспланаде. Пермь, галицкий денис
Общественник Денис Галицкий стал первым кандидатом на пост мэра Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На пост мэра Перми заявился первый кандидат — ОМОН забрал снявшего на видео драку депутатов и горожан — самолет МС-21 не прошел испытание. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

Появилась новая кандидатура на пост мэра Перми

Силовики проводят проверку после драки горожан и депутатов

Самолет с пермским двигателем не прошел испытание

  • На испытаниях в аэропорту «Жуковский» самолет МС-21, оснащенный двигателем ПД-14, которые с 2019 года поставляет компания «Пермские моторы», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила руководитель департамента PR корпорации «Иркут» Елена Федорова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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