По мнению источника, опрос связан с выборами в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пользователям соцсетей в Курганской области предлагают пройти опрос и решить, кому из депутатов и общественных деятелей зауральцы доверяют больше. Примечательно, что автор опроса «Профессиональная ассоциация социологов» считает, что депутат гордумы Кургана Людмила Алешкова работает в Госдуме.

«Кому из нижеперечисленных политиков и общественных деятелей вы доверяете?» — указано в опросе. В анкете указаны депутат Госдумы «Единой России» от Курганской области Александр Ильтяков, депутат Госдумы КПРФ от Курганской, Тюменской и Мурманской областей Павел Дорохин, депутат гордумы Кургана Людмила Алешкова (в опросе указана как депутат Госдумы) и ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив.

«С помощью этих опросов собирают группу политически интересующихся. Проводить их может кто угодно: от оппозиции, СМИ до социологических агентств, которые скоро будут работать на территории», — объяснил URA.RU политолог Сергей Ширяев. Он считает, что если бы этот опрос проводили представители кандидатов, то список имен был шире, и на профессиональное исследование анкета не похожа.

Источник URA.RU, связанный с политической сферой, считает, что в данном опросе, если он связан с выборами в Госдуму, выигрышно смотрится Александр Ильтяков. По мнению источника, итоги опроса могут использовать лоббисты кандидатуры Ильтякова в партии.

Ранее СМИ сообщали, что авторы анкеты проводили и другие политические опросы. В анкете указан сайт ruopiniоn.online, но его нельзя найти.

Скрин: сайт newsurveyrus.typeform.com