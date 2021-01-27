Власти нашли способ выйти из кризиса с выборами мэра Сургута

Дума Сургута еще может 29 января объявить повторный конкурс на пост мэра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Сургутский городской суд перенес рассмотрение иска экс-кандидата в мэры Евгения Барсова на действия конкурсной комиссии на 29 января. Тем самым у сургутской думы остаются шансы объявить повторный конкурс на пост главы города. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Изначально суд должен был состояться 3 февраля. Но теперь он перенесен на 9 утра 29 января. А заседание городской думы отложено до 15:00. Это сделано для того, чтобы за это время рассмотреть иск против Барсова и вынести по нему решение. В таком случае депутаты после обеда смогут спокойно объявить повторный конкурс по выборам главы города», — сообщил инсайдер.

Барсов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о переносе рассмотрения судебного иска. «Я думаю, что на заседании суда мне будут зачитаны документы от конкурсной комиссии, мы с ними должны будем ознакомиться. Думаю, если завтра предложат сразу провести суд по существу дела, мы будем отказываться от этого, потому что нам надо будет внимательно все изучить. Будем просить суд назначить заседание суда на другое время», — прокомментировал Барсов. В пресс-службе думы Сургута подтвердили URA.RU информацию о переносе времени заседания, но без объяснения причин.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский городской суд приостановил решение местной думы о повторном проведении конкурса на пост мэра. По мнению суда, для начала нужно разобраться с жалобой на действия конкурсной комиссии по выборам главы Сургута, которую подал Барсов.