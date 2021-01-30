Омбудсмен Мерзлякова призвала сократить число полиции на митингах

Омбудсмен предположила, что собралось около трех тысяч человек Фото: URA.RU

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова вышла к участникам несанкционированного митинга в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Омбудсмен предположила, что на несанкционированной акции собралось около трех тысяч человек и высказала предположение — на подобных мероприятиях полиции должно быть как можно меньше. «Больше должно быть чиновников, работающих с молодежью, которую нужно слышать в Екатеринбурге», — уточнила она. В то же время региональное министерство общественной безопасности сообщает, что, по уточненной информации, количество участников — 2,3 тысячи человек.

При этом неделей ранее, на митинг-шествие 23 января, по данным властей, пришли около трех тысяч человек, а по оценке штаба Навального — порядка десяти. Как и неделю назад, активисты не пытались согласовать ее с властями. Из-за этого протест разогнал ОМОН. Люди вышли на лед Исети, после чего акция была завершена.

Известно о более чем 20 участниках, задержанных во время и после акции 23 января. Троим из них — главе местного штаба Навального Алексею Гресько, Виктории Райх и Евгению Механцеву — назначили от четырех до десяти суток административного ареста. На остальных составлены протоколы об административных нарушениях. Кроме того, накануне силовики сообщили об уголовных делах в отношении двух молодых людей, которых подозревают в насилии над полицейскими.

Поводом для организации несанкционированных протестов по всей стране считаются арест Навального (за нарушение условий испытательного срока, на котором он находился с 2015 года по делу «Ив Роше»), а также его расследование о «дворце» в Геленджике. Видео на YouTube, по данным платформы, посмотрели более 100 млн раз, по другим сведениям — только три миллиона. Бизнесмен Аркадий Ротенберг 30 января заявил, что собственником комплекса строений, показанного в фильме, является он.