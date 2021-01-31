31 января 2021
30 января 2021

Куратор выборов в Госдуму от Кремля едет в Пермский край

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в ЭИСИ. Москва, алиев фирдус
Фирдус Алиев прибудет в регион 2 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Куратор избирательной кампании в Госдуму РФ в Пермском крае Фирдус Алиев едет в Прикамье. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Алиев приедет в Пермский край во вторник, 2 февраля», — сообщил источник. В пресс-службе администрации губернатора данную информацию не комментируют. Корреспондент URA.RU связался с Алиевым по телефону, но тот пояснил, что не может разговаривать, так как занят.

URA.RU писало, что управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Алиев будет курировать выборы в Госдуму в крае. Сообщалось, что в Кремле сделали ставку на Алиева, поскольку тот знает регион и тех людей, с которыми ему предстоит работать. Алиев руководил администрацией губернатора Пермского края (Олега Чиркунова) с апреля 2011 по июнь 2012 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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