Гончарова не явилась на оглашение приговора Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

ГУФСИН России по Свердловской области объявил в розыск екатеринбургского адвоката Елену Гончарову, которую ранее признали виновной в мошенничестве в крупном размере. Она не явилась для оглашения приговора в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отделом розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области разыскивается Гончарова Елена Ивановна, 1976 года рождения. Осуждена Первоуральским городским судом Свердловской области по статье УК РФ „Мошенничество с использованием служебного положения“ к наказанию в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гончарова не явилась на оглашение приговора», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле 2016 года два бизнесмена передали Гончаровой миллион рублей для передачи взятки начальнику ОВД Первоуральска Олега Грехову за прекращение или изменения квалификации их уголовного дела (им вменялось вымогательство). Она не выполнила обещание и присвоила деньги себе.

Гончарова известна тем, что защищала экс-начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, которого судят по делу о прослушке Ройзмана. Она также похвасталась в интернете фальшивой грамотой областного заксобрания.

Сама Елена Гончарова признавала в беседе с корреспондентом URA.RU, что награда фальшивая Фото: Елена Гончарова, Facebook

Адвокат Елены Гончаровой был не согласен с приговором суда Фото: Елена Гончарова, Facebook