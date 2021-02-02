Прокуратура занялась нечищеными парковками в Салехарде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тарко-Сале возвращают горячее водоснабжение — повышен размер помощи для открытия бизнеса — на Ямал может упасть часть ракеты-носителя — прокуратура Салехарда обратила внимание на уборку снега. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

В Тарко-Сале вернули горячее водоснабжение

В дома жителей Тарко-Сале возвращается горячая вода, которую ранее отключили из-за сильных морозов.

Ямальцам повысили размер субсидии на открытие своего дела

Размер стартового капитала на открытие бизнеса для безработных жителей ЯНАО в 2021 году увеличен с 91,7 до 150 тысяч рублей. По информации окружных властей, в 2020 году такой мерой поддержки успели воспользоваться 154 человека.

Часть ракеты-носителя может упасть на Ямале

Отделяющиеся части ракеты-носителя «Союз», старт которой запланирован с космодрома Плесецк, могут упасть на территории ЯНАО между Яр-Сале и факторией Порц-Яха. По информации специалистов, угрозы для жизни и здоровья жителей округа нет.

Прокуратура Салехарда обратила внимание на уборку снега

В Салехарде прокуратура обратила внимание на плохую уборку дорог от снега. В частности, должным образом не были почищены парковочные места для инвалидов. В связи с этим силовики вынесли представление руководителям «Салехарддорстроя» и «Салехардской дирекции единого заказчика».