02 февраля 2021
01 февраля 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 3 февраля. Размер стартового капитала для бизнеса повышен, в ямальском городе восстановили водоснабжение

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, арктика, город салехард, улица республики, школа1
Прокуратура занялась нечищеными парковками в Салехарде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тарко-Сале возвращают горячее водоснабжение — повышен размер помощи для открытия бизнеса — на Ямал может упасть часть ракеты-носителя — прокуратура Салехарда обратила внимание на уборку снега. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 февраля — в обзоре URA.RU:

В Тарко-Сале вернули горячее водоснабжение

Ямальцам повысили размер субсидии на открытие своего дела

  • Размер стартового капитала на открытие бизнеса для безработных жителей ЯНАО в 2021 году увеличен с 91,7 до 150 тысяч рублей. По информации окружных властей, в 2020 году такой мерой поддержки успели воспользоваться 154 человека.

Часть ракеты-носителя может упасть на Ямале

  • Отделяющиеся части ракеты-носителя «Союз», старт которой запланирован с космодрома Плесецк, могут упасть на территории ЯНАО между Яр-Сале и факторией Порц-Яха. По информации специалистов, угрозы для жизни и здоровья жителей округа нет.

Прокуратура Салехарда обратила внимание на уборку снега

  • В Салехарде прокуратура обратила внимание на плохую уборку дорог от снега. В частности, должным образом не были почищены парковочные места для инвалидов. В связи с этим силовики вынесли представление руководителям «Салехарддорстроя» и «Салехардской дирекции единого заказчика».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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