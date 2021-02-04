Глава дипломатии ЕС призвал не разрушать отношения с Россией

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Москва остается важным партнером Евросоюза, заявил Жозеп Боррель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евросоюз должен сохранять диалог с Россией, так как Москва остается важным партнером ЕС. Об этом в Twitter перед визитом в РФ написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Россия остается важнейшим партнером, с которым нам нужно поддерживать необходимый диалог, если мы хотим стать глобальным игроком», — написал Боррель. Он также напомнил, что РФ является еще и соседом Европы.

Сотрудничество с Москвой нужно ЕС, в частности, для того, чтобы вместе влиять на ситуацию в таких странах, как Ливия, Сирия, Беларусь и Украина, добавил дипломат. Боррель при этом подчеркнул, что едет в Москву в непростой обстановке и еще раз выразил обеспокоенность приговором Алексею Навлаьному и жестокостью силовиков на несанкционированных акциях протеста.

Визит Борреля в Москву будет проходить с 4 по 6 февраля. Он планирует, в числе прочего, встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помимо дела Навального планируется обсуждать борьбу с коронавирусом и Украину. Не исключено, что Боррель также встретится с соратниками Навального.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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