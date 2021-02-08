В Кремле высказались о роликах «Сима-Ленда» в поддержку Путина

Кремль не имеет отношения к видеороликам в поддержку президента РФ Владимира Путина, которые появляются в сети. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, не согласовывались ли акции с администрацией президента. «Мы видели те же самые сообщения в прессе на этот счет, но это не имеет к нам никакого отношения», — ответил Песков.
5 февраля компания из Екатеринбурга «Сима-Ленд» выпустила патриотический ролик. Сначала сотрудники движутся большой колонной под звуки песни «Давай, Россия!», в руках участники флешмоба держат российские триколоры. Затем работники «Сима-Ленд» выстраиваются в виде надписи «Путин — наш президент».
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