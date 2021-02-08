Начальником УМВД по Челябинску назначен подполковник Андрей Меньшенин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначен новый начальник полиции — назначение областного прокурора откладывается — бывший губернатор заказал баню за миллион долларов — в Миассе собрались покупать баян за миллион рублей. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

В Челябинске появился новый начальник полиции

Новым начальником УМВД по Челябинску назначен подполковник Андрей Меньшенин. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МВД по региону.

Экс-губернатор заказал баню за миллион долларов

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский заказал компании, которая принадлежит его семье, баню за миллион долларов. Этот факт выяснился в ходе рассмотрения дела о банкротстве этой компании.

Затягивается назначение прокурора области

Вопрос о назначении регионального прокурора не будет рассматриваться на ближайшем заседании Совета Федерации 10 февраля. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в верхней палате. Возможно, эту тему поднимут на заседании 17 февраля.

Администрация Миасса покупает баян за миллион рублей

Власти Миасса покупают несколько инструментов для передачи в школу искусств №2, среди которых баян стоимостью более миллиона рублей. На эту госзакупку обратил внимание депутат Госдумы от области Виталий Пашин.