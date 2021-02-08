08 февраля 2021
07 февраля 2021

Самое актуальное в Челябинской области на 9 февраля. Назначен новый начальник полиции, экс-губернатор заключил крупную сделку с компанией-банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по Малову. Челябинск., меньшенин андрей
Начальником УМВД по Челябинску назначен подполковник Андрей Меньшенин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначен новый начальник полиции — назначение областного прокурора откладывается — бывший губернатор заказал баню за миллион долларов — в Миассе собрались покупать баян за миллион рублей. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 9 февраля — в обзоре URA.RU:

В Челябинске появился новый начальник полиции

Экс-губернатор заказал баню за миллион долларов

  • Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский заказал компании, которая принадлежит его семье, баню за миллион долларов. Этот факт выяснился в ходе рассмотрения дела о банкротстве этой компании.

Затягивается назначение прокурора области

Администрация Миасса покупает баян за миллион рублей

  • Власти Миасса покупают несколько инструментов для передачи в школу искусств №2, среди которых баян стоимостью более миллиона рублей. На эту госзакупку обратил внимание депутат Госдумы от области Виталий Пашин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...