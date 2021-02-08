Пушков посмеялся над Зеленским за отказ от вакцины

Алексей Пушков считает, что высказывания украинского президента демонстрируют его политическую близорукость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский не является специалистом «ни в чем, кроме юмора». Его рассуждения о вакцине «Спутник V» «смехотворны», написал в своем telegram-канале член Совфеда России, сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Ранее Зеленский заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них ставить опыты с якобы непроверенной на эффективность вакциной. Пушков посмеялся над Зеленским из-за таких высказываний. «Его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит Евросоюз? Придется срочно признавать?» — задался вопросом Пушков.

По словам сенатора, Зеленскому придется «повторять перлы» главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Ранее он заявлял, что для всего мира «Спутник V» вакцина, а для украинцев — «российское гибридное оружие».

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам депутатов, власти «плевать на жизни и здоровье людей».