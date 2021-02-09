Следственный комитет России начал проверку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к махинациям с бюджетными деньгами. Речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему фирмами, которые так и не были возвращены.
«В рамках расследования под домашний арест помещен предправления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов. Деньги выдавались как под весьма сомнительные обязательства, так и под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода „Амурсталь“, владельцами которого еще совсем недавно были сам господин Фургал», — передает «
Отмечается, что Голованов заключен под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Как следует из материалов дела, 23 марта и 26 августа 2019 года МСП-банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист» почти на 1 млрд рублей. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн рублей. Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое было передано в залог. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн рублей. СКР пришел к выводу, что Голованов, лично курировавший выдачу кредитов, нанес существенный ущерб МСП-банку.
3 февраля Фургалу предъявили окончательное обвинение. По версии следствия, он организовал преступную группу, которая в 2004—2005-х годах совершила покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Это было сделано с целью расширения бизнеса Фургала.
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