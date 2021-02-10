Сегодня, 11 февраля, — 432-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 348-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано уже более 107 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,7 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,5 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,99 млн).
Вакцина и лекарство
Вакцины могут оказаться слабы против штамма коронавируса из Южной Африки. При этом «Спутник V» точно подействует на штаммы из Великобритании и Бразилии, заявил инфекционист Николай Малышев.
То, что дети оказываются не охвачены кампанией по вакцинации от коронавируса, не повлияет на формирование коллективного иммунитета. Кроме того, по словам иммунолога Полины Степанской, никаких сомнений в том, что коллективный иммунитет достижим в ближайшем будущем, нет.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Коронавирус в России и в мире
Число заболевших в России превысило 4 миллиона. За минувшие сутки количество случаев коронавируса увеличилось на 14 494 человек. Весной этого года инфицированных может стать гораздо больше. Это связано с повышенной влажностью и прохладной температурой воздуха.
По словам главы Роспотребнадзора, требование носить маски из-за распространения инфекции в ближайшее время не отменят. Однако в Чеченской Республике для тех, кто переболел или поставил вакцину, масочный режим уже снят. Крым также готовится к отмене ограничений перед туристическим сезоном. При этом, чтобы начать курортный сезон, нужна вакцинация 800 тысяч человек.
В Германии уже обозначилась
С 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России. Республика
Что говорят врачи и ученые
Британские исследователи выделили
Ученый в области математической биологии
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий, присоединяйтесь к нам в