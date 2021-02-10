Вакцины могут оказаться слабы против штамма коронавируса из Южной Африки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 февраля, — 432-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 348-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 107 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,7 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,5 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,99 млн).

Вакцина и лекарство

Вакцины могут оказаться слабы против штамма коронавируса из Южной Африки. При этом «Спутник V» точно подействует на штаммы из Великобритании и Бразилии, заявил инфекционист Николай Малышев.

То, что дети оказываются не охвачены кампанией по вакцинации от коронавируса, не повлияет на формирование коллективного иммунитета. Кроме того, по словам иммунолога Полины Степанской, никаких сомнений в том, что коллективный иммунитет достижим в ближайшем будущем, нет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль запретил регистрировать в стране вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные или произведенные в России. Под запрет также попали медицинские иммунобиологические препараты, производство которых было осуществлено в РФ.

Коронавирус в России и в мире

Число заболевших в России превысило 4 миллиона. За минувшие сутки количество случаев коронавируса увеличилось на 14 494 человек. Весной этого года инфицированных может стать гораздо больше. Это связано с повышенной влажностью и прохладной температурой воздуха.

По словам главы Роспотребнадзора, требование носить маски из-за распространения инфекции в ближайшее время не отменят. Однако в Чеченской Республике для тех, кто переболел или поставил вакцину, масочный режим уже снят. Крым также готовится к отмене ограничений перед туристическим сезоном. При этом, чтобы начать курортный сезон, нужна вакцинация 800 тысяч человек.

В Германии уже обозначилась третья волна пандемии . Власти ФРГ пришли к соглашению о продлении общенационального локдауна до 7 марта. Они решили, что ослабление ограничений контактов на фоне пандемии преждевременно.

С 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России. Республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев.

Что говорят врачи и ученые

Британские исследователи выделили ряд симптомов , часто возникающих при заражении коронавирусом. Речь идет об ознобе, потере аппетита, головной боли и боли в мышцах.

Ученый в области математической биологии выяснил , что все вирусные частицы, вызывающие COVID-19, могли бы уместиться в стандартной банке из-под газированного напитка. Количество частиц очень велико и примерно равно числу песчинок на планете, при этом радиус одной вирусной частицы примерно в тысячу раз меньше радиуса человеческого волоса.