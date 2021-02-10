Евгений Симаков перешел на должность главы управления Росгвардии Югры с аналогичной должности в Тюменской области
Югра и Тюмень обменялись начальниками Росгвардии — югорские чиновники задолжали более миллиона рублей — замдиректора школы устроил скандал из-за жалоб педагогов — завершился суд по делу о пропаже драгметаллов. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:
Назван новый руководитель Росгвардии Югры
- Начальником управления Росгвардии по Югре стал Евгений Симаков, который ранее возглавлял ведомство в Тюменской области;
- должность Симакова займет Евгений Федоткин, который ранее являлся руководителем Росгвардии по ХМАО.
- По мнению источника в югорской Росгвардии, Симаков закроет структуру от внимания общественности и ослабит влияние офицеров из так называемой «группы ОМОНа».
Югорские чиновники задолжали более миллиона рублей
- Чиновники мэрии Югорска, которые занимаются вопросами ЖКХ и строительства, накопили свыше миллиона рублей долга за содержание офиса, в котором они работают.
Замдиректора скандальной школы устроил скандал
- Заместитель директора школы № 3 в Радужном Владимир Зимин устроил разнос педагогам, которые написали на него жалобу губернатору ХМАО Наталье Комаровой после скандала с увольнением директора учреждения. Об этом URA.RU сообщил один из учителей, работающих в школе.
Фигурант дела о пропаже драгметаллов получил условный срок
- Сургутский горсуд назначил наказание, — четыре года условно с испытательным сроком на три года, — бывшему гендиректору компании «Сосьвапромгеология» Андрею Андрееву по делу о пропаже золота, серебра и платины на сумму в 82 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
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