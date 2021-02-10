10 февраля 2021
09 февраля 2021

Самое актуальное в ХМАО на 11 февраля. Глава Росгвардии уехал в Тюмень, замдиректора школы устроил скандал из-за критики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальник Управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков. Тюмень, симаков евгений
Евгений Симаков перешел на должность главы управления Росгвардии Югры с аналогичной должности в Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Югра и Тюмень обменялись начальниками Росгвардии — югорские чиновники задолжали более миллиона рублей — замдиректора школы устроил скандал из-за жалоб педагогов — завершился суд по делу о пропаже драгметаллов. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 11 февраля — в обзоре URA.RU:

Назван новый руководитель Росгвардии Югры

Югорские чиновники задолжали более миллиона рублей

Замдиректора скандальной школы устроил скандал

  • Заместитель директора школы № 3 в Радужном Владимир Зимин устроил разнос педагогам, которые написали на него жалобу губернатору ХМАО Наталье Комаровой после скандала с увольнением директора учреждения. Об этом URA.RU сообщил один из учителей, работающих в школе.

Фигурант дела о пропаже драгметаллов получил условный срок

  • Сургутский горсуд назначил наказание, — четыре года условно с испытательным сроком на три года, — бывшему гендиректору компании «Сосьвапромгеология» Андрею Андрееву по делу о пропаже золота, серебра и платины на сумму в 82 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...