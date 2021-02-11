В протестном городе Пермского края захватили редакцию газеты

Решение сменить главного редактора принял учредитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Александровске (Пермский край) произошел захват редакции газеты «Боевой путь». Об этом сообщается группе «Александровский округ развития» во «Вконтакте».

«11 февраля перед отправлением макета газеты „Боевой путь“ в типографию произошел захват редакции районной газеты насильственным методом. И.о. редактора Ирину Атепаеву выгнали из кабинета верстки, заставили верстальщицу убрать часть официальных текстов со страниц газеты», — указано в сообществе. Уточняется, что к произошедшему причастны заведующая отделом экономического развития мэрии Татьяна Филинкова и Владимир Петров. В беседе с корреспондентом URA.RU Атепаева уточнила, что Петров в разное время являлся главой Александровска и редактором данного издания.

Она отметила, что еще вчера утром исполняла обязанности редактора «Боевого пути», но уже днем в редакцию пришли Филинкова и Петров, которые сообщили о том, что назначен новый редактор. «Был представлен уже новый редактор — Петров. Но никаких документов, подтверждающих это, я и не увидела, поэтому продолжала заниматься газетой, чтобы не сорвать выпуск номера. Но Петров меня из кабинета выгнал, заставил снять материалы гордумы, которые планировались в тираж, а помещение опечатал», — сказала Атепаева, добавив, что ей пришлось вызвать полицию и написать заявление по факту случившегося.

Учредителем «Боевого пути» является администрация Александровского округа. Глава муниципалитета Светлана Богатырева перед этим устно предупредила Атепаеву о том, что учредитель принял решение снять ее с должности и. о. редактора не объяснив причины такого решения. Петров не ответил на звонок корреспондента URA.RU и на вопросы, отправленные ему через мессенджер. Богатырева от общения отказалась, пояснив, что находится на совещании. Филинкова отметила, что не уполномочена комментировать данную информацию.

URA.RU рассказывало о затянувшемся политическом конфликте, сложившемся в Александровске. Он привел к недовольству со стороны местных жителей, которые потребовали от депутатов сложения полномочий и устроили с ними потасовку. Во время своего недавнего прямого эфира губернатор Дмитрий Махонин заявил, что краевые власти «внимательно следят» за происходящим в округе и выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация разрешится.