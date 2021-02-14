В Казани оцепили место согласованного митинга. Видео

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Зима. Москва, красная лента, сосульки, наледь, опасность, ограждение, падение льда, зима
Ограждения стоят в несколько рядов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Около казанской площади Тысячелетия, в месте, где проходит согласованный властями митинг против задержаний и репрессий, поставили железные ограждения и металлическую рамку. Об этом сообщается в telegram-канале «КушТау on-line».

«Сегодня в Казани должен состояться согласованный митинг против незаконных задержаний и репрессий. Не знаем, как участники митинга, но власти уже готовы: автозаки тут как тут», — прокомментировали там.

«За рамками в Казани собралось больше людей, чем пустили на огороженную территорию, выделенную под митинг», — сообщает телеканал «Дождь» в Telegram. Судя по изображению на видео, рамки стоят в несколько рядов, на них намотана предупреждающая лента.

На телефонные звонки пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Татарстан не ответила. Написать запрос, согласно данным на сайте МВД республики, не представляется возможным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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