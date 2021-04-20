Сбербанк признал телефонное мошенничество национальным бедствием

Телефонное мошенничество является реальной и пока что нерешенной проблемой в России. Однако, после предпринятых мер ФСИН в I квартале 2021 года наблюдается его небольшое снижение, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — сообщает «Интерфакс».
«Это как раз произошло после того, когда Федеральная служба исполнения наказаний предприняла активные меры для того, чтобы в учреждениях, в тюрьмах, провести соответствующую работу по уменьшению количества так называемых «колл-центров», — поделился Кузнецов. По его словам, в 2020 году гражданам было совершено свыше 15 млн звонков мошеннического характера.
Жалобы клиентов Сбербанка на попытки мошенничества возросли до 3,7 млн, а каждый 10-й звонок в России является мошенническим, отмечается в презентации Кузнецова. За 2017—2020 годы потери российских граждан от хищений денежных средств составили около 200 млрд рублей, сообщается из данных МВД.