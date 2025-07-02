Bentley, Ferrari и элитное жилье: стали известны подробности о собственности Кадышевой

Народница Надежда Кадышева находится на пике своей популярности, получая миллионные гонорары за концерты. В связи с этим telegram-канал Shot привел информацию о том, что находится в собственности певицы. Так, она владеет люксовыми кроссовером Bentley Bentayga и внедорожником Lixiang L9, а также несколькими роскошными квартирами в Москве.
«На балансе юрлица — роскошный кроссовер Bentley Bentayga (до 50 млн рублей) и гибридный внедорожник Lixiang L9 (около 7,5 млн рублей). Возможно, в собственность ООО также входит здание театра „Золотое кольцо“ на Тимирязевской улице», — передает telegram-канал.
Кроме того, в собственности супругов Надежды Кадышевой и композитора Александра Костюка находятся двухкомнатная квартира в панельном доме рядом с заповедником «Царицыно». Недвижимость была передана семье государством в середине 1990-х годов. Сегодня стоимость подобных квартир достигает 15 млн рублей. Также у супругов есть две четырехкомнатные квартиры — в доме в Тверском районе и в клубном жилом комплексе (ЖК) «Евродом». Их оценочная стоимость составляет до 170 млн и до 100 млн рублей соответственно.
Предполагается, что у семьи может быть в собственности еще одна элитная квартира — в премиальном ЖК «Ласточкино гнездо». В нем цена одного квадратного метра достигает 720 тысяч рублей.
Также в автопарке супругов имеется раритетный автомобиль Bentley S2 Long Wheelbase 1962 года выпуска. Его стоимость оценивается примерно в 50 млн рублей. Изначально эта модель авто изготовили для принцессы Дубая, затем машина перешла владельцу казино в Лас-Вегасе, а в октябре 2024 года Александр Костюк приобрел автомобиль в кредит.
Сын артистки, Григорий Костюк, длительное время ездил на суперкаре Ferrari GTC4Lusso. Подержанные экземпляры этой модели сейчас стоят до 20 млн рублей, а новые — до 30 млн рублей, однако данная модель уже не выпускается. Помимо этого, несколько лет назад Григорий купил в кредит роскошный седан Maybach 62 — на вторичном рынке он стоит около 15 млн рублей.
Говоря о гонораре Кадышевой, он взлетел на 50 % за полгода и сейчас составляет 20 млн рублей — за такую цену она выступает на корпоративах. Волну славы она поймала из-за пользователей платформы TikTok, которые активно записывали короткие видео под ее песни. Также недавно Надежда Никитична стала хедлайнером петербургского фестиваля «Алые паруса». При этом, по данным Shot, основные средства ООО «Национальный театр народной песни „Золотое кольцо“», который основали Костюк и Кадышева, оцениваются в 143,5 млн рублей.
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