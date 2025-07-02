В Крыму раскритиковали позицию Келлога по поводу вины РФ в конфликте на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Константинова, киевские власти и ряд европейских чиновников способствуют затягиванию конфликта
По словам Константинова, киевские власти и ряд европейских чиновников способствуют затягиванию конфликта Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Россия якобы затягивает мирные переговоры по урегулированию конфликта, не имеют оснований. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Обвинения Келлога безосновательны», — рассказал Константинов, передает РИА Новости. По его словам, именно киевские власти и ряд европейских чиновников способствуют затягиванию конфликта, продолжая поставки вооружения на Украину.

Ранее Кит Келлог призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. Однако в Крыму считают, что киевский режим лишь на словах демонстрирует готовность к диалогу, а на деле поддерживает эскалацию ситуации. Константинов также отметил, что нынешние украинские власти не способны быть гарантами каких-либо соглашений, поскольку, по его словам, страна стала полностью управляемой извне. Владимир Константинов выразил мнение, что продолжение конфликта выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как позволяет ему оставаться у власти, откладывая проведение выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июня отметил, что в ближайшее время встреч с украинской стороной не планируется, однако в Кремле рассчитывают, что сроки проведения третьего раунда переговоров станут известны в ближайшие дни. Песков также подчеркнул, что успех переговоров зависит от позиции Киева и эффективности посреднических усилий Вашингтона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о том, что Россия якобы затягивает мирные переговоры по урегулированию конфликта, не имеют оснований. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Обвинения Келлога безосновательны», — рассказал Константинов, передает РИА Новости. По его словам, именно киевские власти и ряд европейских чиновников способствуют затягиванию конфликта, продолжая поставки вооружения на Украину. Ранее Кит Келлог призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. Однако в Крыму считают, что киевский режим лишь на словах демонстрирует готовность к диалогу, а на деле поддерживает эскалацию ситуации. Константинов также отметил, что нынешние украинские власти не способны быть гарантами каких-либо соглашений, поскольку, по его словам, страна стала полностью управляемой извне. Владимир Константинов выразил мнение, что продолжение конфликта выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому, так как позволяет ему оставаться у власти, откладывая проведение выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 июня отметил, что в ближайшее время встреч с украинской стороной не планируется, однако в Кремле рассчитывают, что сроки проведения третьего раунда переговоров станут известны в ближайшие дни. Песков также подчеркнул, что успех переговоров зависит от позиции Киева и эффективности посреднических усилий Вашингтона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...