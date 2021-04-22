Минюст: когда в России ужесточат наказание за домашнее насилие

Поправки к статье 116.1 УК РФ, защищающие жертв домашнего насилия, могут быть приняты уже через полгода. Такой информацией поделился первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
«Мы рассмотреть этот законопроект (до конца весенней сессии, — прим. ред) не успеем. Это придется делать новому, восьмому созыву парламента, после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре», — его слова приводят «Известия».
Поправки к статье о домашнем насилии предусматривают для виновного штраф в размере 40 тысяч рублей или в размере зарплаты, обязательные или исправительные работы, либо арест до трех месяцев. Кроме того, за эти действия необходимо ужесточать ответственность — можно наказывать злоумышленника вплоть до реального заключения под стражу, приводит «
Ранее стало известно, что законопроект об отмене института частного обвинения одобрил для внесения в Госдуму пленум Верховного суда РФ. Так, правоохранительные органы будут защищать жертв в суде и собирать доказательства для предварительного расследования.
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