Свердловский губернатор посетит проблемную территорию

Евгения Куйвашева ждут в Богдановиче Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области на предстоящей неделе посетит город Богданович, главе которого Павлу Мартьянову предъявили обвинение по уголовному делу. О намеченном на 30 апреле визита сообщил источник в резиденции губернатора, знакомый с графиком работы главы региона.

«30 апреля у губернатора запланирована рабочая поездка в Богданович», — сообщил инсайдер. Визит запланирован на фоне разговоров о возможном уходе с поста главы Богдановича Павла Мартьянова.

По данным инсайдера, губернатор на предстоящей неделе встретится и с другими главам городских округов, по его данным, мероприятие приурочено к празднованию Дня местного самоуправления. Также в графике губернатора встречи с руководством Екатеринбургского транспортного терминала, послом Республики Беларусь Владимиром Семашко. Кроме того ожидается участие главы региона в заседании правительства и Уральском медиафоруме.

Ранее URA.RU сообщало, что обвинение Мартьянову предъявлено по двум эпизодам. Один из них содержит признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ, по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ООО «ЖелДорТранс», совершенного с использованием своего служебного положения. Второй предполагает злоупотребление должностными полномочиями при заключении договора подряда без конкурентных процедур и содержит признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 285 УК РФ.