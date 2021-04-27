Власти рассказали, почему мелеют челябинские озера

Ученые заявляют о преимущественно естественных причинах обмеления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водоемы Челябинской области мелеют преимущественно по естественным причинам. Об этом было заявлен на пресс-конференции «Состояние водоемов Челябинской области», которая прошла 28 апреля в ИД «Гранада Пресс».

«Мы проводили комплексные обследования озер Аракуль и Кисегач, их обмеление связано с естественными причинами: последние года были маловодными, — заявил замминистра экологии региона Виталий Безруков. — К тому же есть влияние водозабора. Что касается Увильдов, Чебаркуля, Тургояка, то их обмеление вызвано сугубо естественными факторами, так как водозабор на них несущественный».

Доктор биологических наук Альфира Сибиркина добавила, что в области за последние годы наблюдаются малоснежные зимы. «Весна наступает быстро, длится недолго, при этом, высокая солнечная активность в это время года способствует испарению, а не таянию снега», — заявила она.

«Уровни воды в водоемах Южного Урала испытывают многолетние колебания разной амплитуды и продолжительности, которые повторялись ориентировочно через 10-13 лет, — добавил начальник Челябинского ЦГМС филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Валерий Кочегоров. — Сейчас этот четкий интервал разбился, в современной гидрологии понятие «многоводный или маловодный период» заменено на «года неустойчивой или нестабильный водности».

На антропогенное иссушение озера Аракуль пожаловались жители поселка Вишневогорск Каслинского района. По их мнению, трубопровод от водоема к жилым домам имеет многочисленные течи, и из-за бесконтрольного потребления уровень воды упал более чем на 2.5 метра.