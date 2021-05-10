10 мая 2021

Легендарный губернатор РФ откажется от выборов в Госдуму

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, документы к совещанию, документы к заседанию, бумаги к совещанию
Евгений Савченко не будет выдвигаться в Госдуму от «Единой России» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко не будет выдвигаться в Госдуму-2021 от партии «Единая Россия». Об этом сообщил источники в областном правительстве и в «Единой России».

«Евгений Савченко не будет „паровозом“ для „Единой России“ на предстоящих выборах в Госдуму», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источников. Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года, а в 2020 году ушел в отставку.

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов рассказал журналистам газеты, что у Савченко были конфликты с представителями администрации президента РФ. Политолог считает, что губернатор не будет выдвигаться в Госдуму РФ именно по этой причине.

В 2020 году Вячеслав Гладков занял пост Савченко, став врио главы Белгородской области. Президент России Владимир Путин отправил Савченко в отставку досрочно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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