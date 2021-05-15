Климатолог: РФ может лишиться ключевого региона из-за потепления

Крым может затопить из-за таяния ледников, считает Владимир Рябов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Большую часть Крыма может затопить из-за таяния ледников, вызванного глобальным потеплением. Об этом заявил климатолог Владимир Рябов.

«Пляжи Евпатории будут наверняка затоплены, Феодосия тоже очень низко над уровнем моря, Судак, Керчь», — цитирует РИА «Новости» Рябова. Он отметил, что из-за глобального потепления затопит все западное побережье Крыма.

Рябов рассказал, что мировой климат становится жарче, из-за чего происходит таяние ледников. Климатолог уверен, что из-за этого возникнут серьезные мировые проблемы.

Однако метеоролог Сергей Смышляев ранее рассказал, что мир ждет не потепление, а новый ледниковый период. Эксперты ООН сообщили, что температура Земли достигла максимума за последние три миллиона лет, сообщает телеканал 360. Климатолог РАН Нина Зайцева считает, что климат удастся адаптировать для РФ, сообщает RT.