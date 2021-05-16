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Ураган оставил жителей ХМАО без электричества. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу несколько муниципалитетов в Советском районе пострадали от урагана Фото:

Муниципалитеты в Советском районе ХМАО остались без электричества после прошедшего урагана. Среди пострадавших оказались Югорск, поселки Таежный, Советский и Алябьевский. О ситуации в Югорске URA.RU рассказал глава муниципалитета Андрей Бородкин.

«В Югорске отключение электричества произошло в пяти местах. На данный момент все проблемы устранены. Каких-то серьезных последствий ураган не оставил. Единственной проблемой осталось перегоревшее оборудование в районе СОТ, сегодня должны устранить», — сказал Бородкин.

Массовое отключение электричества подтвердили в ГУ МЧС по ХМАО, при этом подчеркнули, что участия спасателей не понадобилось. Глава Советского района Игорь Набатов не ответил на звонки корреспондента. В приемной сообщили, что он находится на заседании комиссии по ЧС, и попросили перезвонить позже.

Жители Советского района опубликовали фото и видео разрушений в соцсетях. Среди них: поваленные деревья, сорванные кровли и обшивка домов, разрушенные заборы и сорванные антенны. «Говорят, бомба в одну воронку не падает, но не сработало. Второй день подряд стихийное бедствие, но такого и старожилы не припомнят», — пишет жительница поселка Таежный Виктория Шкляр на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что ураган обесточил несколько дачных поселков в Югре. Тогда порывы ветра свыше 25 м/с стали причиной отключения электроэнергии в шести дачных поселках Сургута.

В Таежном деревья упали и на железнодорожные пути

Ветром унесло теплицу

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