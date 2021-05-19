Эксперты раскрыли опасность запуска в небо воздушных шаров

Традиционный запуск в небо воздушных шаров приводит к гибели животных и птиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Любимая традиция выпускников — запуск в небо воздушных шаров, — может привести к массовой гибели животных и птиц. Об этом в беседе с URA.RU рассказала орнитолог, сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России Елена Чернова.

«Эта практика отпускания шариков — весьма неполезна для природы, потому что шарики в итоге лопаются, эти куски резины часто заглатываются животными и те в итоге загибаются в жутких мучениях, так как этот продукт вызывает непроходимость в кишечнике. Кроме того, все эти шарики могут цепляться за провода и всевозможные препятствия и птицы могут запутаться», — отметила Чернова.

Председатель правления экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская в беседе с URA.RU подчеркнула, что воздушные шарики особенно опасны тем, что они не разлагаются много лет, а фольгированные не разлагаются совсем, и попадают в самые отдаленные места, в заповедники и заказники. «В прошлом году сотрудники исследовали гнезда сипух (семейство совообразных — прим. URA.RU). У них в гнездах они нашли сдувшиеся шарики. Сипухи принесли эти клочки своим птенцам. Птицы пытаются эти шарики проглотить, это вещество для них непонятное, они их клюют, шарики затем оказываются у пернатых в желудках. Также они запутываются в веревках от шаров. Очень многие птицы в итоге не могут выбраться из такого капкана», — отметила она.

Спикеры подчеркнули, что хорошей альтернативной традиции запуска шариков в небо могли бы стать бумажные фонарики, самолетики, так как этот материал не несет никакой проблемы для окружающей среды. «Это верх неразумного человеческого поведения — запуск этих шариков. Это то же самое, что выбросить в небо мусор, при этом специально снабдив его гелием, чтобы подальше улетел», — подчеркнула Нагорская.