Суд Челябинска вынес приговор матери, зарезавшей младенца

Мать нанесла порядка 20 ударов ножом родному сыну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительнице села Ларино, 24-летней Марии Синицкой, которая нанесла порядка 20 ранений ножом своему годовалому сыну, вынесли приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

«Судом установлено, что утром 18 декабря 2018 года Синицкая находилась в своей квартире в селе Ларино Уйского района вместе с сыном возрастом 1,3 года. Из-за неприязненных отношений с родственниками и отцом ребенка, вызванных, в том числе, ревностью, молодая мама решила лишить жизни мальчика. Она ножом нанесла малышу около 20 ранений: в шею, грудь, лицо, от которых он скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. После смерти ребенка она порезала себе руки и шею, но осталась жива.

Экспертиза показала, что мать была вменяемой, хотя она утверждала, что совершила убийство сына в состоянии аффекта. Она признана виновной в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии общего режима.

Ранее в соцсетях были озвучены подробности произошедшего. «Я убила нашего ребенка», — якобы сообщила она после этого по телефону 26-летнему мужу, который и обратился в полицию, сообщалось в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте». Там же говорится, что на теле мальчика насчитали 21 ранение, нанесенное четырьмя разными ножами — 17 из них пришлись в живот, четыре — в шею.