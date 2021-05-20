20 мая 2021

В Челябинске мошенники наживаются на экологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание. Челябинск, верту, документы, vertu
Мошенники ссылаются на изменения в законодательстве Фото:

Новый вид мошенничества появился в Челябинской области. Компаниям и жителям от имени министерства экологии региона предлагают платные услуги по оформлению документов либо установке оборудования, сообщил URA.RU замминистра минэкологии Виталий Безруков.

«В последнее время промышленным предприятиям и хозяйственным объектам участились звонки от неустановленных лиц, предлагающих от имени регионального ведомства актуализировать экологическую документацию на коммерческой основе. Также они звонят обычным гражданам и настаивают на проведении проверок вентиляции с последующей установкой очистного оборудования из-за якобы экологических и радиационных требований», — заявил URA.RU замминистра. В минэкологии добавили, что мошенники ссылаются на изменения в законодательстве и постоянные проверки министерства с требованием модернизации производства.

«Министерство экологии не оказывает платных услуг и не дает разрешения вести переговоры от своего имени, как и не требует установки того или иного оборудования от конкретного производителя или оформления документов от конкретной проектной организации. По факту ложных звонков будут поданы заявления в силовые органы», — уточнил URA.RU Безруков.

Ранее URA.RU сообщало, что со всеми промышленными предприятиями региона заключены четырехсторонние соглашения по сокращению выбросов. До 2024 года совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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