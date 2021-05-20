Автомобиль мэра Алапаевска врезался в машину пенсионера

Сайгид Билалов попал в ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов попал в ДТП на служебной машине. О факте происшествия он рассказал в беседе с URA.RU.

«Мой водитель нарушил скоростной режим, пошел на обгон. Потом понял, что не успевает, и хотел вернуться в свой ряд. Водитель впереди идущей машины, напротив, рассчитывал, что мы успеем совершить маневр, и затормозил. В результате въехали ему в зад», — пояснил мэр. Он сообщил, что у пострадавшей машины поврежден фаркоп. У служебной — поцарапан бампер. В результате столкновения никто не пострадал.

Глава Алапаевска добавил, что на месте происшествия составлен европротокол. Водитель, в чью машину врезался автомобиль мэра, получит страховку и компенсацию за ремонт. Сайгид Билалов уточнил, что за рулем второй машины находился 70-летний пенсионер.