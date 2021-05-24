Генпрокуратура: как мошенники чаще всего обманывают россиян

Количество онлайн-преступлений выросло на 25% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Онлайн-мошенничества в России составляют три четверти от общего числа преступлений, заявил начальник главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов. По его словам, такое число позволяет отнести их угрозам национальной безопасности.

«За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учетом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%», — рассказал Некрасов в интервью ТАСС.

По его словам, в 2020 году рост киберпреступлений составил 73%, а общее число за год составило 510,3 тысячи. Сейчас они составляют три четверти от общего количества преступлений. Больше всего их совершается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В основном мошенники крадут деньги с банковских карт. Всплеск киберпреступлений Некрасов объясняет цифровизацией общественных отношений, международным охватом сети, доступностью информации и анонимностью в интернете.

В период пандемии COVID-19 количество краж с банковских счетов россиян выросло на 30%. Сильнее всего от онлайн-мошенников пострадали жители Удмуртии, Вологодской области и Карелии, сообщает телеканал 360.