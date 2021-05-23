Свердловского чиновника судят за злоупотребление полномочиями

Директор управления городского хозяйства мэрии Новоуральска раздавал контракты аффилированным лицам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Новоуральска (Свердловская область) 31 мая приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-директора управления городского хозяйства Сергея Ефимова. Дело возбуждено по ст. 285 ч.1 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Информация о судебном заседании имеется в картотеке суда.

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, Сенцов заключал муниципальные контракты с аффилированными хозяйствующими субъектами: ИП Талашмановым М.В., ООО «Благоустройство-Н» и ИП Сенцовой Е.В. «Евгения Сенцова является интимной связью Ефимова. Их совместные поездки на отдых оплачивались последней», — рассказал источник. Талашманов является мужем сестры Сенцовой, «Благоустройство-Н» возглавляет дальняя родственница Ефимова. По версии источника, Ефимов и Сенцова не допускали сторонние организации к муниципальным контрактам по благоустройству территории Новоуральска, обслуживанию городского кладбища и захоронению покойных. Ранее URA.RU писало о причастности Ефимова и Сенцовой к переделу рынка ритуальных услуг в Новоуральске.

«Следственный отдел по Новоуральску расследовал уголовное время в отношении упомянутого лица [Ефимова]. В настоящее время оно направлено в суд», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Уточнять детали там не стали. В администрации Новоуральска уточнили, что Ефимов уже не является директором управления. Связаться с Сергеем Ефимовым и Евгенией Сенцовой не удалось. Редакция готова опубликовать их точку зрения.

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