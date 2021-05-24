На убыточном свердловском заводе Вексельберга меняют руководство

Чистый убыток Каменск-Уральского металлургического завода в 2020 году составил 7,1 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каменск-Уральский металлургический завод (Свердловская область) расторг контракт с управляющей компанией «Алюминиевые продукты», которая руководила предприятием с 2015 года. Имя нового руководителя на заводе пока не раскрывают. Решение было принято на собрании акционеров 21 мая, итоги которого есть в распоряжении URA.RU. Предприятие по итогу 2020 года понесло рекордные убытки.

«Расторгнуть договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации», заключенный между ОАО «КУМЗ» и ООО «Управляющая компания «Алюминиевые продукты», полномочия управляющей организации прекратить c даты подписания соглашения. Назначить гендиректором ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» — Ф.И.О. не раскрывается в соответствии с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ, с 21 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе КУМЗа не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Чистый убыток Каменск-Уральского металлургического завода, который через ООО «Ренова-актив» аффилирован с миллиардером Виктором Вексельбергом, в 2020 году составил 7,1 млрд рублей (второе место по объему убытка в Свердловской области), а в первом квартале 2021 года — 577 млн рублей. Пережить коронакризис компании не помогли субсидии государства, которые в пандемию полагались предприятию, включенному в список системообразующих компаний для экономики России. Еще одной проблемой для актива «Реновы» в 2020 году стали планы Минторга США по включению завода в санкционный список.