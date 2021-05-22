Синоптики предсказали в ХМАО снег с дождем

В ХМАО ожидается пасмурная и дождливая погода с сильным ветром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО ожидается пасмурная и дождливая погода с порывами ветра до 25 м/с. Местами будет идти снег и гроза. Прогноз погоды озвучили онлайн-сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«В течение недели средняя температура днем составит 10 — 17 градусов тепла. Также на протяжении семи дней ожидается пасмурная погода и дожди. В четверг температура может опуститься до +3 градусов ночью», — сказано в прогнозе на сайте «Яндекс.Погода».

В течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +12 до +16 градусов. Всю неделю ожидается дождь и преимущественно пасмурная погода. С грозой и порывами ветра до 25 м/с в среду и четверг.

В Сургуте на протяжении семи дней также будет преимущественно пасмурная и дождливая погода. Средняя температура днем составит 9—11 градусов тепла. В ночь четверга похолодание до +3 градусов и гроза со снегом и дождем. Порывы ветра до 21 м/с.

В Нижневартовске ожидается дождливая неделя с порывами ветра до 19 м/с. В четверг похолодание до +2 градусов и снег с дождем. На неделе средняя температура днем составит от +9 до +12 градусов.

Ранее URA.RU писало, что ученый предсказал жаркое лето на Урале и в Сибири. По прогнозу синоптиков жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом.