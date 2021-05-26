В ОНФ предложили расширить использование маткапитала

ОНФ предлагает расширить возможности использования маткапитала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Владельцам частных домов могут разрешить тратить материнский капитал на подключение к инфраструктуре. Общероссийский народный фронт предложил правительству РФ учесть опыт регионов и распространить его на всю страну.

«ОНФ попросил правительство рассмотреть возможность распространить на всю страну использование этой госпомощи [маткапитала] на оплату услуг по подключению индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке таких автономных систем. Также должны учитываться расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и работы по подключению», — пишут «Известия».

В Госдуме инициативу поддержали, продолжает издание. «Каждая семья пусть сама решает, как ей расходовать маткапитал. Если нужно — для строительства дома. Если нужно — для образования, здоровья. Надо дать возможность людям самим распоряжаться теми деньгами, которыми их государство поддерживает», — заявил газете член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.