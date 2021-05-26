26 мая 2021

В ОНФ предложили расширить использование маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, дома, частный сектор, зарека, тюмень, виды тюмени
ОНФ предлагает расширить возможности использования маткапитала Фото:

Владельцам частных домов могут разрешить тратить материнский капитал на подключение к инфраструктуре. Общероссийский народный фронт предложил правительству РФ учесть опыт регионов и распространить его на всю страну.

«ОНФ попросил правительство рассмотреть возможность распространить на всю страну использование этой госпомощи [маткапитала] на оплату услуг по подключению индивидуальных жилых домов к газораспределительным, электрическим сетям, централизованным системам водоснабжения, водоотведения либо прокладке таких автономных систем. Также должны учитываться расходы на подготовку документации, закупку комплектующих и работы по подключению», — пишут «Известия».

В Госдуме инициативу поддержали, продолжает издание. «Каждая семья пусть сама решает, как ей расходовать маткапитал. Если нужно — для строительства дома. Если нужно — для образования, здоровья. Надо дать возможность людям самим распоряжаться теми деньгами, которыми их государство поддерживает», — заявил газете член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...