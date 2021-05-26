«Первый канал» рассказал о жизни мальчика-инвалида из Копейска

Адвокат в эфире телепередачи пообещал, что жизнью ребенка займется прокуратура Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Копейска Челябинской области стали героями программы «Мужское и женское» на «Первом канале». В эфире от 27 мая была рассказана история о семилетнем мальчике-инвалиде из Копейска, живущем с пьющей бабушкой. Ведущий Александр Гордон с трудом сдерживал эмоции, а адвокат Геннадий Неведовский пообещал прокурорскую проверку.

Саму историю рассказала жительница Копейска Анастасия, которая проживает с бабушкой Надеждой и ее внуком в одной коммунальной квартире. По словам Анастасии, мальчик не говорит, часто голодный, а бабушка постоянно пьет. Анастасия обращалась в органы опеки, но инспекторы приезжают только по вторникам, когда Надежда трезвая и показывает справку о кодировании.

«Мы однажды взяли его в комнату, ощущение, что он игрушек не видел», — говорит Анастасия. В марте удалось добиться, чтобы мальчика забрали от бабушки. В тот день Надежда была опять пьяна, на кухне в кастрюле на плите подгорали пельмени, а ребенок был измазан фекалиями. Анастасия просит, чтобы малыша не возвращали бабушке.

Надежда также появилась в эфире и обвинила Анастасию во лжи, но объяснить происходящее на видео, записанное соседкой, не смогла. Оказалось, что Надежда получает 15,3 тысячи рублей пенсии на ребенка-инвалида, 10 тысяч рублей «опекунских» и еще 14,8 тысяч рублей составляет ее собственная пенсия. На передаче выяснилось, что мать ребенка была наркоманкой, умерла от осложнений СПИДом и гепатитом. Вирус ВИЧ она передала ребенку. Кроме того, у женщины осталось еще двое детей.

Съемочная группа побывала в Копейске, где представители органов опеки пообещали, что по этой истории примут решение. «Я обещаю, что после этой передачи будет прокурорская проверка», — заявил адвокат Неведовский.