В Челябинске ФСБ разгромила террористическую организацию

Террористы были задержаны сотрудниками челябинского УФСБ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К 12 годам лишения свободы приговорил Центральный окружной военный суд участников террористической организации из Челябинска. Часть срока им придется провести в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«Жители Челябинска признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы, из них четыре года в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии», — пояснил URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что преступники были активными членами международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ). При обысках по местам их проживания были изъяты печатные пропагандистские материалы, символика террористической организации и носители информации, использовавшиеся при совершении преступлений.