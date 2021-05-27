27 мая 2021
26 мая 2021

В Челябинске ФСБ разгромила террористическую организацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Сафонов. Челябинск, фсб, ваххабит
Террористы были задержаны сотрудниками челябинского УФСБ (фото из архива) Фото:

К 12 годам лишения свободы приговорил Центральный окружной военный суд участников террористической организации из Челябинска. Часть срока им придется провести в тюрьме, а оставшееся время — в колонии строгого режима. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

«Жители Челябинска признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы, из них четыре года в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии», — пояснил URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что преступники были активными членами международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ). При обысках по местам их проживания были изъяты печатные пропагандистские материалы, символика террористической организации и носители информации, использовавшиеся при совершении преступлений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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