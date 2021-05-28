В тренерском штабе магнитогорского «Металлурга» грядут изменения

Нападающий ХК «Металлург», чемпион Олимпийских Игр и мира Сергей Мозякин может стать тренером магнитогорского клуба. С таким предложением к 40-летнему спортсмену обратился вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.
«Мы предложили Мозякину место в тренерском штабе, тренером по большинству. Мы сделали ему предложение, ответа пока не получили», — сообщил Ласьков в интервью изданию
Мозякин выступает за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге с 2011 года. За это время спортсмен трижды становился лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также дважды признавался самым ценным игроком плей-офф. Также Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.
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