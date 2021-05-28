В тренерском штабе магнитогорского «Металлурга» грядут изменения

Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин может стать тренером клуба Фото: Илья Московец © URA.RU

Нападающий ХК «Металлург», чемпион Олимпийских Игр и мира Сергей Мозякин может стать тренером магнитогорского клуба. С таким предложением к 40-летнему спортсмену обратился вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

«Мы предложили Мозякину место в тренерском штабе, тренером по большинству. Мы сделали ему предложение, ответа пока не получили», — сообщил Ласьков в интервью изданию Sport24.ru . В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата и набрал 21 очко. В плей-офф форвард провел 11 игр и заработал 10 очков.

Мозякин выступает за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге с 2011 года. За это время спортсмен трижды становился лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также дважды признавался самым ценным игроком плей-офф. Также Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.