28 мая 2021
27 мая 2021
26 мая 2021

В тренерском штабе магнитогорского «Металлурга» грядут изменения

© Служба новостей «URA.RU»
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«Металлург» – «Югра». Домашняя игра. Магнитогорск, мозякин сергей, хк металлург
Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин может стать тренером клуба Фото:

Нападающий ХК «Металлург», чемпион Олимпийских Игр и мира Сергей Мозякин может стать тренером магнитогорского клуба. С таким предложением к 40-летнему спортсмену обратился вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков.

«Мы предложили Мозякину место в тренерском штабе, тренером по большинству. Мы сделали ему предложение, ответа пока не получили», — сообщил Ласьков в интервью изданию Sport24.ru. В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 38 матчах регулярного чемпионата и набрал 21 очко. В плей-офф форвард провел 11 игр и заработал 10 очков.

Мозякин выступает за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге с 2011 года. За это время спортсмен трижды становился лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также дважды признавался самым ценным игроком плей-офф. Также Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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