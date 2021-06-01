Глава ВТБ выступил против идеи Путина

По мнению Андрея Костина, к частным и государственным компаниям должно быть одинаковое отношение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Государство должно одинаково относиться к большим дивидендам частных и государственных компаний, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин. Он неодобрительно отнесся к идее властей следить за тем, сколько «частники» выплачивают своим акционерам.

«Государство недавно заявило о том, что будет смотреть за дивидендами частных компаний и что большие дивиденды у частных компаний — это плохо. Что тогда получается? Если высокие дивиденды, допустим, платит Лукойл, это плохо, а если „Роснефть“ — это хорошо? Тогда должен быть единый принцип», — рассказал Костин в интервью РБК.

Глава ВТБ отметил, что в России сложилась уникальная ситуация — в то время, как Европейский центральный банк жестко запретил всем западноевропейским банкам выплачивать каике-либо дивиденды вплоть до осени, Минфин РФ настаивает на том, чтобы в России банки и компании с госучастием платили дивиденды в 50%. Костин отметил, что они готовы платить — это хорошо влияет на стоимость акций.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что часть компаний выводит дивиденды за рубеж вместо того, чтобы вкладываться в экономику РФ. Государство будет поддерживать именно тот бизнес, который инвестирует в развитие своих предприятий и отрасли, сообщает телеканал 360.